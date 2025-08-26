Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü! 2 ölü 5 yaralı

Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü! 2 ölü 5 yaralı
Diyarbakır'da aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında cadde ortasında çıkan tartışmada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da yolda karşılaşan husumetli gruplar birbirlerine silah çekti. Cadde üzerinde çıkan çatışmada, 2 kişi öldü 1'i ağı 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki araçlarda bulunan iki grup birbrileriyle karşılaşınca araçlardan indi.

DİYARBAKIR'DA MERMİLER HAVADA UÇUŞTU

Aralarında husumet bulunan gruplar, Fertiköşk Mahallesi Fiskaya Caddesi'nde araçlardan aniden inerek birbirlerine kurşun yağdırmaya başladı. Mermilerin havada uçuştuğu kavga çevrede korku ve paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

diyarbakirda-iki-grup-arasinda-silahli-881631-261890-001.jpg
Diyarbakır'da mermiler havada uçuştu

2 KİŞİ ÖLDÜ 1'İ AĞIR 5 YARALI

Tedavi altına alınan ve durumları ağır olan yaralılardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan topladı. Silahla çatışan taraflara ait iki otomobile de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.

Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

diyarbakirda-iki-grup-arasinda-silahli-881626-261890.jpg

diyarbakirda-iki-grup-arasinda-silahli-881641-261890.jpg

Kaynak:DHA

