Diyarbakır'da kuyu faciası: Birbirlerini kurtarmak isterken can verdiler

Olay, dün akşam saatlerinde Petekkaya Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Kemal Karabağ, yaklaşık 15 metre derinliğindeki ve uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek amacıyla aşağıya indi. Ancak Kemal Karabağ'ın bir süre dışarı çıkmaması üzerine, onu kurtarmak için kuzenleri 33 yaşındaki Mehmet Karabağ, 35 yaşındaki Mehmet Emin Karabağ ve 38 yaşındaki Hanifi Yeşilyaprak da kuyuya indi. Kısa bir süre sonra dört kuzenle de irtibat tamamen kesildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ VE ACI GERÇEK

Yakınlarının endişelenerek durumu bildirmesi üzerine bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat ve merdiven yardımıyla indikleri kuyuda, dört kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, kuzenlerin kuyu içindeki jeneratör kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Kuyuda yapılan ölçümlerde, 200 ppm ve üzerinin ölüme yol açtığı bilinen karbonmonoksit değerinin 500 ppm olarak ölçüldüğü belirtildi. Cenazelerin kuyudan çıkarıldığı sırada, haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Faciaya neden olan kuyu, sabah saatlerinde Çermik Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesiyle kapatıldı. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, ilçedeki Hazreti Hüseyin Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından dört kuzenin cenazeleri, kırsal Kartaltaşı Mahallesi'ne bağlı Çivan mezrasındaki aile kabristanında yan yana defnedildi.

Hayatını kaybedenlerden Mehmet Karabağ'ın evli ve 4, Mehmet Emin Karabağ'ın 5, Hanifi Yeşilyaprak'ın ise 2 çocuk babası olduğu, 18 yaşındaki Kemal Karabağ'ın ise bekar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.