Diyarbakır'da kuyu faciası: Birbirlerini kurtarmak isterken can verdiler
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, kullanılmayan bir su kuyusunu temizlemek isterken karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kuzen, gözyaşları içinde toprağa verildi. Faciada, kuyuya ilk giren kuzenini kurtarmak için art arda kuyuya inen diğer üç kişinin de aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Petekkaya Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Kemal Karabağ, yaklaşık 15 metre derinliğindeki ve uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek amacıyla aşağıya indi. Ancak Kemal Karabağ'ın bir süre dışarı çıkmaması üzerine, onu kurtarmak için kuzenleri 33 yaşındaki Mehmet Karabağ, 35 yaşındaki Mehmet Emin Karabağ ve 38 yaşındaki Hanifi Yeşilyaprak da kuyuya indi. Kısa bir süre sonra dört kuzenle de irtibat tamamen kesildi.

68dd0f680e55099b015e1bda.jpg

EKİPLERİN MÜDAHALESİ VE ACI GERÇEK

Yakınlarının endişelenerek durumu bildirmesi üzerine bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat ve merdiven yardımıyla indikleri kuyuda, dört kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, kuzenlerin kuyu içindeki jeneratör kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Kuyuda yapılan ölçümlerde, 200 ppm ve üzerinin ölüme yol açtığı bilinen karbonmonoksit değerinin 500 ppm olarak ölçüldüğü belirtildi. Cenazelerin kuyudan çıkarıldığı sırada, haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

68dd0f7b0e55099b015e1bdc.jpg

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Faciaya neden olan kuyu, sabah saatlerinde Çermik Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesiyle kapatıldı. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, ilçedeki Hazreti Hüseyin Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından dört kuzenin cenazeleri, kırsal Kartaltaşı Mahallesi'ne bağlı Çivan mezrasındaki aile kabristanında yan yana defnedildi.

68dd0f7c0e55099b015e1bed.jpg

68dd0f7c0e55099b015e1be8.jpg

Hayatını kaybedenlerden Mehmet Karabağ'ın evli ve 4, Mehmet Emin Karabağ'ın 5, Hanifi Yeşilyaprak'ın ise 2 çocuk babası olduğu, 18 yaşındaki Kemal Karabağ'ın ise bekar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

