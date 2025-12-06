Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç takla attı: Sürücü hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. M.A.'nın kullandığı 06 EZH 612 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan bir yolcu yaralandı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı sürücü M.A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.