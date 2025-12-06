Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç takla attı: Sürücü hayatını kaybetti

Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç takla attı: Sürücü hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü M.A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan 1 kişi de yaralandı.

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. M.A.'nın kullandığı 06 EZH 612 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan bir yolcu yaralandı.

Sakarya'da iki otomobil birbirine girdi: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralıSakarya'da iki otomobil birbirine girdi: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı sürücü M.A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
Türkiye
İstanbul'da kan donduran cinayet! 10 bin lira için tartıştığı adamın oğlunu öldürdü!
İstanbul'da kan donduran cinayet! 10 bin lira için tartıştığı adamın oğlunu öldürdü!
Hatay'da denizde kaybolan balıkçı 4 gündür aranıyor
Hatay'da denizde kaybolan balıkçı 4 gündür aranıyor
Barzani'nin koruma krizinin ihalesi kime kalacak? "AKP'li vekil ricacı oldu" iddiasında herkes topu birbirine attı
Barzani'nin koruma krizinin ihalesi kime kalacak? "AKP'li vekil ricacı oldu" iddiasında herkes topu birbirine attı