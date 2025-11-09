Diyarbakır'da kayıp polis memuru için geniş çaplı arama çalışması

Diyarbakır'da kayıp polis memuru için geniş çaplı arama çalışması
Yayınlanma:
Diyarbakır'da, siroz tedavisi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden Perşembe günü ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memuru İsmail T. için arama seferberliği başlatıldı.

Diyarbakır'da, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memuru İsmail T. için arama çalışması başlatıldı. Ekipler, arama faaliyetlerini hastane çevresi ve Dicle Nehri kıyısında yoğunlaştırdı.

hastaneden-ayrildiktan-sonra-haber-alina-1006729-298678.jpg

SİROZ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Hakkari’de görev yaptığı sırada rahatsızlanan polis memuru İsmail T., siroz tanısı konulmasının ardından tedavi için Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne getirildi. İsmail T., Perşembe günü hastaneden ayrıldı ve kendisiyle bir daha iletişim kurulamadı.

hastaneden-ayrildiktan-sonra-haber-alina-1006728-298678.jpg

EKİPLER SEFERBER OLDU

İsmail T.’den haber alınamaması üzerine AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ile Dicle Nehri çevresinde geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı. Ekiplerin, kayıp polis memurunu bulmak için başlattığı arama çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

