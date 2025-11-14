Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen kişi, kaçarken açtığı ateş sonucu 2 kişiyi yaraladı.

Diyarbakır'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen kişi, kaçarken açtığı ateş sonucu 2 kişiyi yaraladı.

İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralıİzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı

Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan olmazken iş yerinin camları hasar gördü.

2 KİŞİ YARALANDI

Saldırgan olay yerinden kaçarken açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

