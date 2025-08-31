Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Yayınlanma:
Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki Nurullah A.'nın otomobili, otobüse çarpıp direğe savruldu. Kuzeni Velat A. hayatını kaybederken, sürücünün durumu ağır.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Nurullah A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine de çarptı. Kazada otomobilde bulunan Nurullah A. ile kuzeni Velat A. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Velat A. yaşamını yitirdi. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Serap Gözeli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kazaya karışan sürücü Nurullah A.'nın ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

