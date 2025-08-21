Diyarbakır'da dehşet! Eşini kapıyı geç açtığı için darbetti

Türkiye’de, kadına yönelik şiddet ve cinayet olayları giderek artarken Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. İşsiz olduğu bildirilen 55 yaşındaki E.Ö, eve gitti. Kapının arkadan kilitli olmasına sinirlenen E.Ö, evde bulunan elektrik ısıtıcısının demir ayağıyla 50 yaşındaki eşi B.Ö’ye defalarca vurdu. Çocuklarının müdahalesiyle saldırgan dışarı çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından B.Ö. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudun birçok bölgesinde darp izleri bulunan kadın, eşinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan B.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi

“KIZIM BENİM ARKAMDA DURDUĞU İÇİN ONU DA SÜREKLİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR”

Amida Haber'in haberine göre, 30 yıldır sistematik bir şekilde şiddete maruz kaldığını ifade eden B.Ö., yaşadığı korkunç olayla ilgili konuştu ve “30 yıla yakındır evliyiz. Uzun süredir tartışıyoruz, kavga ediyor, şiddet uyguluyor. Şu ana kadar ne çalıştı ve eve bir ekmek-su getirdi. Çocuklara hiç bakmadı. Kızım çalışarak bize bakıyor. Kızım, benim arkamda durduğu için onu da sürekli ölümle tehdit ediyor, şiddet uyguluyor. Biz evlendiğimizde de öyleydi. Bütün tırnaklarını ve dişlerini kendi elleriyle sökmüş. Şiddetten 30 ayrı dosyası var. Fakat her seferinde içeri alınıp kısa bir sonra tekrar bırakılıyor. Bırakıldığı gibi de eve gelip şiddete kaldığı yerden devam ediyor. Onun ailesinden de benim ailemden de benim ve çocukların arkasında duran tek bir kişi yok. Kaç defa başkalarına sığındım ama olmadı mecbur aynı eve geri döndüm.” ifadelerini kullandı.

B.Ö. sözlerinin devamında “En son cumartesi günü bize bir şey yapar diye korkudan kapıyı kapatmıştım. ‘Sen benim evimde nasıl kapıları kapatırsın’ diyerek şiddet uygulamaya başladı. Isıtıcının demir ayağıyla saldırmaya başladı. Hastaneye kaldırıldım. Bacağıma dikiş atıldı, bütün vücudum yara bere içinde. Bu adam tutuklandı ama her an çıkabilir. Can güvenliğimiz yok. Boşanmak istiyorum. Çocuklarımın da psikolojisi bozuldu. Sesimizin duyulmasını istiyoruz.” sözlerini sarf etti.

“CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Şiddete tanık olan 24 yaşındaki kızı A.Ö. ise konuyla ilgili, “Cumartesi sabahı uykudan seslere uyandım. Korkudan ben ve kardeşlerim kapımızı kilitledik. Tek yapabildiği ambulansı aramak oldu. Ambulans gelince odadan çıkabildik. Çıktığımda annemin bacağında kanlar fışkırıyordu. Hastane işlemlerinin ardından bizi götürüp ifademizi aldılar. Şikayetçi olduk. Ama her an yine çıkabilir. Can güvenliğimiz yok.” ifadelerini kullandı.

A.Ö., yaşadıkları şiddetin kendi hayatını da etkilediğini ifade eden “Evde yaşanan şiddetten dolayı sabit bir işim yok. Aklım evde kaldığı için sürekli işyerinden çıkıp eve gitmek zorunda kalıyorum. İş değiştirmek zorunda kalıyorum. Çünkü işverenler sürekli eve gidip gelmemi kabul etmiyor” söyleminde bulundu. E.Ö.’nün 27 ayrı suçtan suç kaydı bulunduğu ve 17’sinden takipsizlik kararı aldığı bildirildi.

