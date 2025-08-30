Diyarbakır'da çocuk kaçırmaya çalışan şahıstan şoke eden ifadeler

Diyarbakır'da çocuk kaçırmaya çalışan şahıstan şoke eden ifadeler
Yayınlanma:
Diyarbakır'da küçük bir çocuğu sokak ortasında kaçırmaya çalışırken kahraman bir esnaf tarafından engellenen Gökhan Kıratlı, "Kendisinde çocukluğumu gördüğüm için bir anlık nefret duydum" dedi.

Diyarbakır'ın Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi’nde, 27 Ağustos öğle saatlerinde bir çocuk kaçırılıyordu.

Gökhan Kıratlı isimli şahıs, tişörtünden tuttuğu erkek çocuğunu zorla götürmeye çalıştı. Çocuğun, “ağabey beni kurtar” diye bağırması üzerine yakındaki inşaat malzemeleri satıcısı 42 yaşındaki Ahmet Aslan olaya müdahale etti.

9-yasindaki-cocugu-kacirmaya-calisan-sup-889187-264167.jpg

Çocuk, Kıratlı'nın elinden kaçarak kurtulurken, Aslan şüpheliyle boğuşma sırasında parke standına yumruk attı ve iki parmağı kırıldı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

9-yasindaki-cocugu-kacirmaya-calisan-sup-889188-264167.jpg

Ailenin şikâyeti sonrası polis, çevredeki güvenlik kameralarını ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceledi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kıratlı’yı Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bir cami bahçesinde yakaladı.

Şüphelinin daha önce dört ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Kıratlı, işlemlerinin ardından tutuklandı.

9-yasindaki-cocugu-kacirmaya-calisan-sup-889189-264167.jpg

Çocuğu kaçırmaya çalıştığı anlar ile Ahmet Aslan’ın müdahalesi, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde ayrıca ailenin Aslan’a teşekkür ziyareti ve çocuğun Aslan’ın elini öpmeye çalışarak sarılması da yer aldı.

9-yasindaki-cocugu-kacirmaya-calisan-sup-889192-264167.jpg

Şüpheli Gökhan Kıratlı, mahkemeye verdiği ifadede Diyarbakır’a 10 gün önce geldiğini ve psikolojik sorunları nedeniyle geçinemediğini söyledi.

9-yasindaki-cocugu-kacirmaya-calisan-sup-889193-264167.jpg

"Kendisinde çocukluğumu gördüğüm için bir anlık nefret duydum" diyen Kıratlı şunları sarf etti:

9-yasindaki-cocugu-kacirmaya-calisan-sup-889194-264167.jpg

"Psikolojik sorunlarım olduğu için geçinemiyorum. Cezaevine girmek istedim. Çocuk şahsa kötü niyetle yaklaşmadım. Kendisinde çocukluğumu gördüğüm için bir anlık nefret duydum. Yaklaşık 10 gün önce Diyarbakır'a geldim. Ben olay günü adliyeden çıktım, ifade vermiştim. Sonrasında yürürken önüme bu çocuk denk geldi. Anlık olarak elbisesinden tuttum, çocuğa kızmaya başladım, kızarak yürüttüm. Sonrasında çocuk ağlamaya başladı. Zaten bıraktım. Esnaflar araya girdi, orada aramızda esnafla arbede yaşandı. Bana ne olduğunu sordular? Ben de 'akrabasıyım, kızarım size ne' dedim. Bunu da esnaflarla herhangi bir olay çıkmasın diye böyle söyledi"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Cumartesi Anneleri 1066'ncı haftada!
Cumartesi Anneleri 1066'ncı haftada!
Balıkesir'de orman yangını: Gökyüzünü duman kapladı
Balıkesir'de orman yangını: Gökyüzünü duman kapladı