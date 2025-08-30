Diyarbakır'da çocuk kaçırmaya çalışan şahıstan şoke eden ifadeler

Diyarbakır'ın Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi’nde, 27 Ağustos öğle saatlerinde bir çocuk kaçırılıyordu.

Gökhan Kıratlı isimli şahıs, tişörtünden tuttuğu erkek çocuğunu zorla götürmeye çalıştı. Çocuğun, “ağabey beni kurtar” diye bağırması üzerine yakındaki inşaat malzemeleri satıcısı 42 yaşındaki Ahmet Aslan olaya müdahale etti.

Çocuk, Kıratlı'nın elinden kaçarak kurtulurken, Aslan şüpheliyle boğuşma sırasında parke standına yumruk attı ve iki parmağı kırıldı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ailenin şikâyeti sonrası polis, çevredeki güvenlik kameralarını ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceledi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kıratlı’yı Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bir cami bahçesinde yakaladı.

Şüphelinin daha önce dört ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Kıratlı, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Çocuğu kaçırmaya çalıştığı anlar ile Ahmet Aslan’ın müdahalesi, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde ayrıca ailenin Aslan’a teşekkür ziyareti ve çocuğun Aslan’ın elini öpmeye çalışarak sarılması da yer aldı.

Şüpheli Gökhan Kıratlı, mahkemeye verdiği ifadede Diyarbakır’a 10 gün önce geldiğini ve psikolojik sorunları nedeniyle geçinemediğini söyledi.

"Kendisinde çocukluğumu gördüğüm için bir anlık nefret duydum" diyen Kıratlı şunları sarf etti: