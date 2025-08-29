Diyarbakır'da 9 Yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışırken esnaf yumruğunu yemişti! O şüpheli cezaevine gönderildi

Diyarbakır'da Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi'nde 27 Ağustos'ta bir erkek çocuğu zorla götürmeye çalışan G.K. (28), çevredeki esnafın müdahalesiyle engellendi. Çocuğun "Ağabey beni kurtar" diyerek ağladığı sırada, inşaat malzemeleri satan Ahmet Aslan (42) şüpheliye engel oldu. Müdahale sırasında Aslan'ın yumruğu parke standına çarpınca iki parmağı kırıldı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun ailesinin şikâyeti ve çevredeki güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. G.K., saklandığı Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir cami bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çocuğun kaçırılmaya çalışıldığı anlar, Ahmet Aslan'ın müdahalesi ve çocuğun Aslan'a sarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"KARAKOLA GİTTİM VE TEŞHİS ETTİM"

Olayla ilgili konuşan Aslan, "Sabah emniyetten aradılar ve şahsın yakalandığını söylediler. Yüz teşhisi için karakola gittim ve teşhis ettim. Yakalandığından dolayı mutluyum. Emniyet teşkilatına teşekkür ederim. Diyarbakır'ın gözü aydın olsun" dedi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.