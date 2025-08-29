Diyarbakır'da 9 Yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışırken esnaf yumruğunu yemişti! O şüpheli cezaevine gönderildi

Diyarbakır'da 9 Yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışırken esnaf yumruğunu yemişti! O şüpheli cezaevine gönderildi
Yayınlanma:
Diyarbakır’da bir esnaf, çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheliyi engelledi, müdahale sırasında 2 parmağını kırdı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi'nde 27 Ağustos'ta bir erkek çocuğu zorla götürmeye çalışan G.K. (28), çevredeki esnafın müdahalesiyle engellendi. Çocuğun "Ağabey beni kurtar" diyerek ağladığı sırada, inşaat malzemeleri satan Ahmet Aslan (42) şüpheliye engel oldu. Müdahale sırasında Aslan'ın yumruğu parke standına çarpınca iki parmağı kırıldı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

diyarbakirda-9-yasindaki-cocugu-kacirma-886550-263444-1.jpg

diyarbakirda-9-yasindaki-cocugu-kacirma-886489-263444.jpg

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun ailesinin şikâyeti ve çevredeki güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. G.K., saklandığı Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir cami bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çocuğun kaçırılmaya çalışıldığı anlar, Ahmet Aslan'ın müdahalesi ve çocuğun Aslan'a sarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"KARAKOLA GİTTİM VE TEŞHİS ETTİM"

Olayla ilgili konuşan Aslan, "Sabah emniyetten aradılar ve şahsın yakalandığını söylediler. Yüz teşhisi için karakola gittim ve teşhis ettim. Yakalandığından dolayı mutluyum. Emniyet teşkilatına teşekkür ederim. Diyarbakır'ın gözü aydın olsun" dedi.

diyarbakirda-9-yasindaki-cocugu-kacirma-887006-263595.jpg

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Türkiye
Erdoğan, Çin devlet başkanıyla görüşecek
Erdoğan, Çin devlet başkanıyla görüşecek
Son Dakika| Valilik açıkladı, yasaklar uzatıldı
Son Dakika| Valilik açıkladı, yasaklar uzatıldı
Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR otomobile çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR otomobile çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti