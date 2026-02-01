Diyarbakır Havalimanı’nda dikkat çeken hareketlilik: ILS devreye alındı

Diyarbakır Havalimanı’nda dikkat çeken hareketlilik: ILS devreye alındı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Diyarbakır Havalimanı’nda 2 Aralık 2025’te ana pistte başlatılan inşaat ve onarım çalışmaları sırasında geçici olarak hizmet dışı bırakılan aletli iniş sistemi (ILS), kritik inşaat işleri ve hassas alanların korunmasının ardından yeniden devreye alındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ) alınan bilgiye göre, Diyarbakır Havalimanı'nın ana pisti, 2 Aralık 2025'te başlatılan inşaat ve bakım çalışmaları kapsamında geçici olarak hizmete kapatılmasının ardından, uçuşlar yardımcı pist üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştı.

Diyarbakır Havalimanı’nda ILS yeniden devrede

Ana pistteki çalışmalar sırasında, ILS cihazlarının önünde yer alan kritik ve hassas alanların etkilenebileceği ve sinyal güvenliğinin riske girebileceği değerlendirilerek sistem NOTAM yayımlanarak geçici süreyle kullanım dışı bırakılmıştı.

Devam eden teknik düzenlemelerle ILS altyapısının kritik sahaları korunarak sinyal güvenliği sağlandı. Bunun üzerine mevcut ILS sistemi yeniden devreye alınarak yardımcı pist için "side-step" usulüyle yaklaşma hizmeti verilmeye başlandı.

Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak! Uçuşa kapatıldıDiyarbakır Havalimanı pistinde çatlak! Uçuşa kapatıldı

SIDE-STEP UYGULAMASI İLE UÇUŞLAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Side-step uygulamasında uçaklar, ILS bulunan piste hassas yaklaşma yaptıktan sonra, görerek şartların sağlanması halinde yardımcı piste yanal manevra yaparak inişini tamamlıyor. Böylece ana pistteki onarım çalışmaları sürerken seyrüsefer hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi sağlanıyor.

Havalimanında ana pistteki bakım ve onarım faaliyetleri tamamlanıncaya kadar operasyonların yardımcı pist ve side-step yöntemiyle devam edeceği belirtildi.

Kaynak:AA

Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
Türkiye
Şişli’de yangın paniği!
Şişli’de yangın paniği!
Adalarda feribot seferlerine fırtına engeli
Adalarda feribot seferlerine fırtına engeli
Şişli’de hareket halindeki araç bir anda alev aldı!
Şişli’de hareket halindeki araç bir anda alev aldı!