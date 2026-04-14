Diyanet 3 bin 200 din görevlisi ilanı açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin 209 sözleşmeli imam hatip ve Kur’an kursu öğreticisi alımı için ilan yayımladı. Başvurular 20 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanı Resmî Gazete’de yayımlandı. Alım, 2024 KPSS puan sırası esas alınarak yapılacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Başvurular 20 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” internet sitesi üzerinden saat 16.30’a kadar yapılacak. Adayların 2024 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.

SÖZLÜ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

Sözlü sınavlar, İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için İstanbul, Manisa, Bolu, Antalya, Kayseri, Trabzon ve Diyarbakır’da; İmam Hatip Lisesi (İHL) ile Hafız grubu için Bursa, Denizli, Samsun, Yozgat, Konya ve Şanlıurfa’da yapılacak. Diğer grupların sınavları ise Eskişehir ve Ankara’da gerçekleştirilecek.

BAŞARI ŞARTI VE DETAYLAR

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için en az 70 puan alması şartı aranacak. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak hazırlıkların ardından ilan edilecek. Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

