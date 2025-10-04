Dışişleri'nden Hamas'ın 'ateşkes' yanıtına ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Hamas'ın 'ateşkes' yanıtına ilişkin açıklama
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıta ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de kalıcı barışı hedefleyen 20 maddelik planına Hamas’tan resmi yanıt geldi. Trump, Hamas’a TSİ pazartesi 01.00’e kadar süre tanımış, anlaşmayı kabul etmemesi halinde “cehennemin kopacağı” uyarısında bulunmuştu.

Hamas’tan yapılan açıklamada, Trump’ın planına olumlu yaklaşıldığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Savaşı sona erdirmek, yardım girişine izin vermek, işgali reddetmek ve yerinden edilmeyi önlemek için Arap, İslam dünyası, uluslararası taraflar ve Trump’ın çabalarını takdir etmekteyiz. Saha koşulları sağlandığında, Trump’ın değişim formülü çerçevesinde hayatta olan ve hayatını kaybeden tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ediyor ve derhal müzakerelere hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Gazze’nin yönetimini ulusal mutabakata dayalı, Arap ve İslam desteğine sahip bir Filistinli teknokrat heyetine devretmeyi kabul ediyoruz.”

Son Dakika | Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: HazırızSon Dakika | Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Hazırız

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Hamas’ın cevabına ilişkin yaptığı açıklamada, yanıtın barış için kritik bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Bakanlık açıklamasında, “Hamas’ın yanıtının; Gazze’de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına ve kalıcı barışa imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz. İsrail saldırılarını derhal durdurmalı, taraflar en kısa sürede müzakerelere başlamalıdır” denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama bu şekilde:

"ABD Başkanı Trump’ın açıklamış olduğu plana Hamas’ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın; Gazze’de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz.

İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz.

Türkiye, müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edecektir."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu