Dışişleri'nden Hamas'ın 'ateşkes' yanıtına ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de kalıcı barışı hedefleyen 20 maddelik planına Hamas’tan resmi yanıt geldi. Trump, Hamas’a TSİ pazartesi 01.00’e kadar süre tanımış, anlaşmayı kabul etmemesi halinde “cehennemin kopacağı” uyarısında bulunmuştu.

Hamas’tan yapılan açıklamada, Trump’ın planına olumlu yaklaşıldığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Savaşı sona erdirmek, yardım girişine izin vermek, işgali reddetmek ve yerinden edilmeyi önlemek için Arap, İslam dünyası, uluslararası taraflar ve Trump’ın çabalarını takdir etmekteyiz. Saha koşulları sağlandığında, Trump’ın değişim formülü çerçevesinde hayatta olan ve hayatını kaybeden tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ediyor ve derhal müzakerelere hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Gazze’nin yönetimini ulusal mutabakata dayalı, Arap ve İslam desteğine sahip bir Filistinli teknokrat heyetine devretmeyi kabul ediyoruz.”

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Hamas’ın cevabına ilişkin yaptığı açıklamada, yanıtın barış için kritik bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Bakanlık açıklamasında, “Hamas’ın yanıtının; Gazze’de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına ve kalıcı barışa imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz. İsrail saldırılarını derhal durdurmalı, taraflar en kısa sürede müzakerelere başlamalıdır” denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama bu şekilde:

"ABD Başkanı Trump’ın açıklamış olduğu plana Hamas’ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın; Gazze’de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz. İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz. Türkiye, müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edecektir."

