Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal'e seyahat uyarısı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal'e seyahat uyarısı!
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanlığı, Nepal’deki güvenlik durumuna ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’deki güvenlik durumuna ilişkin vatandaşları uyardı. Bakanlık, ülkedeki son gelişmeler nedeniyle Nepal’e seyahat edecek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

"ZORUNLU OLAMADIKÇA SEYAHAT EDİLEMEMELİ"

Bakanlık duyurusunda, zorunlu olmadıkça Nepal’e seyahat edilmemesi, ülkede ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşların ise tedbirli davranmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edildi.

Vatandaşların gelişmelerle ilgili bilgilere, Nepal’e akredite Yeni Delhi Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabileceği kaydedildi.

ACİL DESTEK NUMARALARI PAYLAŞILDI

Acil durumlarda ise aşağıdaki numaralardan destek alınabileceği belirtildi:

Yeni Delhi Büyükelçiliği: +91 920 532 12 35

Nepal Fahri Konsolosluğu: +977 980 812 56 96

Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Türkiye
Son dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 kişiye gözaltı!
Son dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 kişiye gözaltı!
Erdoğan'ın 'süreçten' umduğu asıl noktayı AKP'li siyasiler açıkladı
Erdoğan'ın 'süreçten' umduğu asıl noktayı AKP'li siyasiler açıkladı
Sosyal medyada FETÖ propagandasına operasyon!
Sosyal medyada FETÖ propagandasına operasyon!