Dışişleri Bakanlığı İsrail'in saldırısını lanetledi
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırıyı güçlü bir şekilde lanetlediklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı taraından, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırıya yönelik tepki gösterildi.

Hamas üyelerinin hedef alındığı saldırı hakkında yapılan açıklamada, "İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz." dedi.

İSRAİL'DEN KATAR'A SALDIRI

İsrail güçleri Katar'ın başkenti Doha'ya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Gazze'de ateşkes için müzakere yapmak üzere Doha'ya giden Hamas heyeti hedef alındı.

İsrail Yedioth Gazetesi'nde yer alan habere göre; söz konusu saldırıda Hamas lideri Halil el Hayye ve Halid Meşal'in öldürüldü. Hamas tarafından yapılan açıklamada, el Hayye'nin hedef alındığı doğrulanırken öldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN LANETLEME MESAJI

Saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı tepki mesajı yayınladı. Mesajda İsrail'in saldırısı lanetlenirken şunlara yer verildi:

"İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz. Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir. Bu durum, İsrail’in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır. Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

