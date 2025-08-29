Diş kliniğinde oksijen tüpü patladı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Ataşehir’de Yenisahra Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi’nde bulunan özel bir diş kliniğinde saat 16.00 sıralarında oksijen tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle klinikte büyük panik yaşandı. Olay sırasında 2 kişi yaralanırken, bir çalışan ise panik sonucu baygınlık geçirdi.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıların olay yerindeki ilk müdahalesini gerçekleştirdi ve ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Baygınlık geçiren çalışan ise olay yerinde yapılan müdahale sonrası ayılttı.

İtfaiye ekipleri patlamanın etkilerini kontrol altına alırken, polis olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Klinik yetkilileri, olayın ardından güvenlik önlemlerini gözden geçireceklerini açıkladı. Patlamanın paniğe yol açması nedeniyle diğer çalışanlar da kısa süreli stres yaşadı.