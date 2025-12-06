Dilek İmamoğlu'ndan TRT sözleri

Yayınlanma:
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB davasının duruşmasının TRT'de canlı yayınlanmasına ilişkin talebi hatırlatan eşi Dilek İmamoğlu, "Mahkeme süreci TRT’den canlı yayınlanana kadar susmayacağız" dedi.

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada duruşmaların TRT'de canlı yayınlanmasına ilişkin talep sürüyor.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından da yeşil ışık yakılan TRT talebi sürerken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'ndan bir paylaşım geldi.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN TRT SÖZLERİ

Dilek Kaya İmamoğlu, İBB davalarının TRT'den canlı yayınlanması için yeniden çağrıda bulundu. 'Adil ve şeffaf yargılama ilkeleri eksiksiz uygulanana dek' mücadelelerinin süreceğini ifade eden Dilek İmamoğlu, "Mahkeme süreci TRT’den canlı yayınlanana kadar susmayacağız!" dedi.

Dilek İmamoğlu'nun o paylaşımı şu şekilde:

"Tüm gücümüzle adalete ve eşitliğe sahip çıkmaya devam edeceğiz. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı korunana, tutuksuz yargılama esas alınana, adil ve şeffaf yargılama ilkeleri eksiksiz uygulanana, mahkeme süreci TRT’den canlı yayınlanana kadar susmayacağız!"

dilek-imamoglundan-trt-sozleri.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

