Dilek İmamoğlu'dan Bahçeli'nin 'İmralı' açıklamasına tepki: Bu kadarı artık çok fazla

Yayınlanma:
19 Mart günü İBB’ye yönelik operasyonlar sonrası tutuklanan isimlerin yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 14. buluşmasını Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi. Buluşmada, tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerine dair açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonların ardından tutuklanan isimlerin aileleri tarafından oluşturulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 14. buluşmasını Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi. Etkinlik öncesi, İBB binasına Türkiye haritası üzerine yazılmış dev bir “Önce Adalet, Önce Hürriyet” pankartı asıldı.

Buluşmaya, tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP’li milletvekilleri ve mağdur yakınları katıldı.

"BU SÖZLERİ DUYDUĞUMDA İNANAMADIM"

Etkinlikte konuşan Dilek İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir” sözlerine değindi. İmamoğlu, yaptığı açıklamada, söz konusu ifadeleri duyduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti:

“Geçtiğimiz günlerde bir siyasi büyüğümüz, Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında bir fark olmadığını belirten bir açıklama yaptı. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş ve de Ekrem İmamoğlu'nun eşi olarak bu sözleri duyduğumda inanamadım, anlamakta çok zorlandım, çok üzüldüm. Sadece kendi adıma değil, ülkem adına da çok üzüldüm. Tekrar tekrar okudum, anlayamadım, şok oldum. Duyduğum bu sözlere inanmak istemedim. Sekiz aydır yaşadığımız haksız ve hukuksuz süreçten sonra, yaşadığımız tüm iftiralardan sonra bu çok ağır geldi bana ve aileme. Bu kadarı artık çok fazla. Yıllarını, emeğini, hayat mücadelesini bu ülkeye ve bu millete adamış, bu adanmışlığın bedelini parmaklar arasında ödeyen Ekrem İmamoğlu'nun ve dolayısıyla ailesi olarak bizlerin böylesi bir karşılaştırmaya muhatabı olmamızı büyük bir şaşkınlık içerisinde izledim.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

