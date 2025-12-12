Dilek İmamoğlu 19 Mart sabahını anlattı: ‘Çok kötü bir manzaraydı yüzlerce polis çevrelemişti...’

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, konuk olduğu televizyon programında "Neden biz bunları yaşıyoruz; bunlar neden bize yaşatılıyor?" sorusunu sordu.

"TAKSİM'DE CANLI YAYIMLANSIN"

Dilek İmamoğlu, eşinin yargılandığı davaların duruşmalarının TRT'den canlı yayımlanması çağrısında bulundu. İmamoğlu, "Hatta Taksim Meydanı’nda mahkeme kurulsun; canlı yayınlansın, herkes izlesin. Siz iddianamenize güveniyorsunuz, biz de kendimize güveniyoruz. Her şey herkesin gözü önünde olsun; kararlar ona göre verilsin" dedi.

“19 MART SABAHI GÖRDÜĞÜM MANZARA İNANILMAZDI"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart sabahını da anlatan Dilek İmamoğlu, "Çok zor bir sabahtı hepimiz için; güvenliğin telefonuyla uyanmıştık" diye konuştu. Pencereye koştuğunda gördüğü manzarayı, "İnanılmazdı: Yüzlerce polis, oturduğumuz konutun etrafını çevrelemişti" sözleriyle tarif etti. İmamoğlu, "Çok kötü, çok zor bir manzaraydı bizim için" ifadelerini kullandı.

"ALGI OPERASYONU İŞE YARAMADI"

Dilek İmamoğlu, eşinin normal bir ifadeye çağrılabilecekken böyle bir operasyonla gözaltına alınmasını anlamadığını belirterek, "Neden böyle yaptılar, bilemiyorum ama muhtemelen bir algı operasyonu yaratılmak isteniyordu" dedi. Ancak bu operasyonun işe yaramadığını, çünkü Ekrem İmamoğlu'nu herkesin tanıdığını ve halkın algıya inanmadığını söyledi.

"BÖYLE BİR ŞEYİN OLACAĞINI ASLA DÜŞÜNMEDİM"

Eşinin 2019'dan bu yana birçok hukuki ve siyasi hamleyle karşılaştığını hatırlatan İmamoğlu, "Ama böyle bir şeyin olabileceğini asla düşünmedim" diye konuştu. Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyonu ve Türkiye'yi temsil ettiğini vurgulayarak, "Halkta bu kadar karşılığı olan bir insanı, bu şekilde siyasetin dışına atmak, halkın ona olan sevgisini bir kat daha arttırmak demekti" değerlendirmesinde bulundu.

"BU ARTIK MEMLEKET MESELESİ OLDU"

Dilek Kaya İmamoğlu, “Ekrem suçlu olduğu için içeride değil. Ülkemiz bu durumda olduğu için içeride” dedi, "Bu artık memleket meselesi oldu. 19 Mart sabahı polislerin evimize gelmesiyle bu iş bir memleket meselesi haline geldi zaten" diye ekledi.