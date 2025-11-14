Dilan ve Engin Polat çifti bir kez daha adliyede!
İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim Çarşamba günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Muazzez Abacı'nın naaşı Türkiye'ye getiriliyor: Babasının yanına defnedilecek
Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen 19 kişiden saç ve kan örnekleri alındı. Örnekleri alınan 19 kişiden 8'inin uyuşturucu kullandığı iddia edildi.
İFADE VERMEYE GELDİLER
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen isimler arasında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, bugün, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Kaynak:DHA