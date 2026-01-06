Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Haldun Dormen, 97 yaşında özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Ünlü sanatçının kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, doktorları tarafından durumunun stabil olduğu açıklandı.

SANAT HAYATININ 72. YILINI KUTLADI

Dormen, bu yıl sanat hayatında 72. yılını kutluyor.

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı kimliğiyle Türk tiyatrosuna büyük katkılar sundu.

Devlet sanatçısı unvanına sahip Dormen, aynı zamanda birçok festivalde onur ödülleri ile takdir edildi.

ONURSAL BİLİM DOKTORU ÖDÜLÜ ALDI

1990’lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından kendisine Onursal Bilim Doktoru unvanı verildi.

Türk tiyatrosunun gelişiminde öncü rol oynayan Dormen, yetiştirdiği öğrenciler ve sahneye koyduğu eserlerle kültür hayatına damga vurdu.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Haldun Dormen, 5 Nisan 1928’de Mersin’de doğmuş, Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden biridir. Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve çevirmen olarak özellikle güldürü ve müzikal türlerinde yaptığı çalışmalarla tanınır. 1955’te kurduğu Dormen Tiyatrosu ve sahneye koyduğu müzikallerle Türkiye’de modern tiyatronun gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

Ailesi: Babası Kıbrıslı iş insanı Sait Ömer Bey, annesi İstanbullu bir paşa kızı Nimet Rüştü Hanım'dır.

Eğitim: Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej'de okudu; ardından ABD'de Yale Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Evlilik: 1959'da iletişimci Betül Mardin ile evlendi, 1967'de boşandı. Bir çocuk sahibidir.

