Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma:
Usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen hastanede tedavi altına alındı. 97 yaşındaki Dormen'in son durumunu doktoru açıkladı.

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Haldun Dormen, 97 yaşında özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Ünlü sanatçının kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, doktorları tarafından durumunun stabil olduğu açıklandı.

SANAT HAYATININ 72. YILINI KUTLADI

Dormen, bu yıl sanat hayatında 72. yılını kutluyor.
Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı kimliğiyle Türk tiyatrosuna büyük katkılar sundu.
Devlet sanatçısı unvanına sahip Dormen, aynı zamanda birçok festivalde onur ödülleri ile takdir edildi.

haldundormen1.webp

ONURSAL BİLİM DOKTORU ÖDÜLÜ ALDI

1990’lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından kendisine Onursal Bilim Doktoru unvanı verildi.
Türk tiyatrosunun gelişiminde öncü rol oynayan Dormen, yetiştirdiği öğrenciler ve sahneye koyduğu eserlerle kültür hayatına damga vurdu.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Haldun Dormen, 5 Nisan 1928’de Mersin’de doğmuş, Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden biridir. Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve çevirmen olarak özellikle güldürü ve müzikal türlerinde yaptığı çalışmalarla tanınır. 1955’te kurduğu Dormen Tiyatrosu ve sahneye koyduğu müzikallerle Türkiye’de modern tiyatronun gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

haldun1.webp

  • Doğum: 5 Nisan 1928, Mersin
  • Ailesi: Babası Kıbrıslı iş insanı Sait Ömer Bey, annesi İstanbullu bir paşa kızı Nimet Rüştü Hanım’dır.
  • Eğitim: Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej’de okudu; ardından ABD’de Yale Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi aldı.
  • Evlilik: 1959’da iletişimci Betül Mardin ile evlendi, 1967’de boşandı. Bir çocuk sahibidir.

TİYATRO VE SANAT ÇALIŞMALARI:

  • Dormen Tiyatrosu (1955): İstanbul’da kurduğu tiyatro topluluğu, dönemin en önemli sahne kurumlarından biri oldu.
  • İlk Batılı Müzikal (1961): Sokak Kızı İrma adlı müzikali sahneye koyarak Türkiye’de bir ilke imza attı.
  • 1980’ler: Egemen Bostancı ile birlikte Hisseli Harikalar Kumpanyası ve Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri sahneledi.
  • Lüküs Hayat (1985): İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahneye koyduğu bu müzikal, 30 yıl boyunca kapalı gişe oynadı.
  • Uzmanlık: Güldürü ve vodvil türünde sahneleme ustalığıyla tanınır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

