Amasya’da baba ve oğul silah kaçakçılığından gözaltına alındı

Yayınlanma:
Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, Y.U. ile oğlu B.U. gözaltına alındı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, KOM Şubesi ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında şüpheliler tespit edildi.

Belirlenen şüphelilerin ikametleri, bağ evi ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin şüphelilerin adresinde yaptığı aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 500 adet 9x19 mm çapında fişek, 96 adet 7.65 mm çapında fişek, 8 adet 38 kalibre fişek ile çok sayıda silah parçası (şarjör, kapak takımı, iğne, kabze vb.) ele geçirildi.

BABA VE OĞLU OPERASYONDA GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında baba Y.U. ve oğlu B.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

