'Dikkatli komşu' hırsızlığa geçit vermedi
Hatay'ın Defne ilçesinde, park halindeki bir otomobili çalmaya çalışan bir şüpheli ile ona gözcülük yapan arkadaşı, bir vatandaş tarafından fark edilince paniğe kapılarak kaçtı. Hırsızlık girişimi ve şüphelilerin kaçış anları, bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece geç saatlerde Akdeniz Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, park halindeki bir otomobilin kapısını açmak için zorlamaya başladı. Bu sırada ona gözcülük yapan bir arkadaşı da çevreyi kontrol ediyordu. Tam bu esnada, karşı apartmandan çıkan bir kadın, şüpheli hareketleri fark ederek durumu anladı.

KAÇIŞ GÜVENLİK KAMERASINDA

Kadının kendilerini fark ettiğini anlayan hırsızlık şüphelisi, yüzünü cerrahi bir maske ile gizlemeye çalıştıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin bir arkadaşının da çevreyi gözetlediği ve kadının durumu fark etmesi üzerine her iki şüphelinin de birlikte kaçtığı anlar net bir şekilde yer aldı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, kimlikleri belirsiz şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

