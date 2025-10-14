Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti!

Trabzon’un Beşirli Mahallesi'nde bulunan Akyazı Tüneli'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Öğle saatlerinde meydana gelen kazada, 22 yaşındaki Emirhan Küçük’ün direksiyon kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Olay yerinde kazaya tanık olan sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk sağlık müdahalesi yapılan 22 yaşındaki genç, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Emirhan Küçük, hastanede tedavi altına alındı fakat doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.









