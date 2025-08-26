Devlet okulunda 50 bin lira kayıt parası iddiası

Her eğitim öğretim döneminde gündeme gelen devlet okullarında yasadışı kayıt parası bu yıl da gündeme geldi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, bazı devlet okullarında bu meblağın 50 bin TL'ye kadar çıktığından bahsetti. Durum ile ilgili AKP iktidarına tepki gösteren Karamahmutoğlu, "Bu Cumhuriyet İttifakı hükümeti okullarımızın eğitim kadrosunu düşürmüş olduğu bu duruma biz içer içerleniyoruz. Eğitim kadrosunu, öğretmenlerimizi velilerin gözünde insanlardan para isteyen konumuna düşürerek öğretmenlerimizin itibarının zedelenmesine sebep oluyor." dedi.

KARAMAHMUTOĞLU'NDAN GAYRİRESMİ KAYIT PARASI TEPKİSİ

Zafer Partili Azmi Karamahmutoğlu gündeme dair yaptığı açıklamada, bazı devlet okullarında yasak olmasına rağmen kayıt parası alınmasına değindi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın söz konusu uygulamayı kabul etmemesine rağmen kayıt parasının gayriresmi şekilde alındığını ifade eden Karamahmutoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Okullarda bilindiği gibi ne yazık ki zorunlu olmasa da ve söylendiğinde Bakanlıklar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmese de okul kayıt parası alınıyor. Yani o mahalde oturan öğrencilerin, ailelerin yasal hakkı olmasına rağmen kayıt yapılabilmesi için öğrencilerden okul kayıt parası alınıyor. Bu gayriresmi olarak alınıyor. Değişik adlar altında oluyor.

Okul Aile Dernekleri, Okul Aile Birlikleri gibi değişik yapılanmalar altından bağış olarak alınıyor ve rakam da ailelerin ekonomik gelir düzeyine göre değişiyor fakat biraz da bu işin borsası oluşmuş. 10.000 TL'den aşağıya kabul edilmediği gibi 50.000 TL ve yukarısında da bağış istenen aileler, veliler oluyor. Bu her yıl konuşulan, yapılan, uygulanan fakat hükümet tarafından, bakanlık tarafından reddedilen bir uygulama."

"ÖĞRETMENLERİMİZİN İTİBARININ ZEDELENMESİNE SEBEP OLUYOR"

Yasak olmasına rağmen velilerden istenen kayıt parasının öğretmenleri veliler karşısında zor duruma düşürdüğünden bahseden Karamahmutoğlu, AKP iktidarına şu tepkiyi gösterdi:

"Bu Cumhuriyet İttifakı hükümeti okullarımızın eğitim kadrosunu düşürmüş olduğu bu duruma biz içer içerleniyoruz. Eğitim kadrosunu, öğretmenlerimizi velilerin gözünde insanlardan para isteyen konumuna düşürerek öğretmenlerimizin itibarının zedelenmesine sebep oluyor. Oysa AKP hükümeti itibardan tasarruf edilmez diyerek gösterişli şaşaalı bir yaşantı için kamu bütçesinde savurganlığa, israfa yol açan uygulamalar içerisindedir.

İktidarın okullardaki ihtiyaçları karşılaması halinde, bu uygulamanın son bulacağını ifade eden Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı son olarak şunları söyledi: