Devlet hastanesinde büyük skandal: Test sonuçlarını para karşılığı değiştirmişler!

Devlet hastanesinde büyük skandal: Test sonuçlarını para karşılığı değiştirmişler!
Yayınlanma:
Nevşehir Devlet Hastanesi’nde test sonuçlarını değiştirdikleri gerekçesiyle, aralarında sağlık personelinin de bulunduğu 20 kişi, ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesi’nde görevli bazı bilgi işlem çalışanlarının işlem başına 20-30 bin TL tutarında rüşvet alıp, uyuşturucu kullanan kişilerin denetimli serbestlik kapsamında verdikleri test sonuçlarını sistem üzerinde değiştirdiklerini tespit etti.

nev-3-001.jpg

ALKOL TEST SONUÇLARINI DEĞİŞTİRMİŞLER

Alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülerin kandan yapılan alkol test sonuçlarını değiştirdiklerini, özel güvenlik olabilmek için alınan doktor raporu sırasında yapılan uyuşturucu test sonuçlarında da değişiklik yaptıkları tespit edildi.

Hastanede skandal: Uygulanmayan tedavileri yapılmış gibi göstermişHastanede skandal: Uygulanmayan tedavileri yapılmış gibi göstermiş

nev-1.jpg

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Nevşehir ve Kayseri’de gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında sağlık personelinin de olduğu 20 şüpheli, ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

nev-2.jpg

Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Kaynak:DHA

Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
Türkiye
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü