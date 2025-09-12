Hastanede skandal: Uygulanmayan tedavileri yapılmış gibi göstermiş
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi B.A., hastalara uygulamadığı tedavileri yapılmış gibi gösterdiği yönündeki şikayetler üzerine açığa alındı.
Üniversite yönetimi, hakkında hem idari hem de ceza soruşturması başlattı.
Üniversite yönetimine ulaşan şikayetlerde, Dr. Öğretim Üyesi B.A.’nın hastalara bazı tedavileri gerçekte uygulamadığı halde yapılmış gibi kayıt altına aldığı iddia edildi.
Şikayetlerin ardından harekete geçen MAKÜ yönetimi, soruşturmanın selameti açısından öğretim üyesini görevinden uzaklaştırdı.
“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI”
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Diş Hekimliği Fakültemizde görevli Dr. Öğretim Üyesi B.A.'nın baktığı hastalara uygulamadığı tedavileri de yapılmış gibi gösterdiği yolunda öğrencilerden ve vatandaşlardan şikayet aldık. Bunun üzerine hızlı bir şekilde soruşturmanın selameti açısından kendisini açığa alarak hakkında idari ve ceza soruşturması başlattık. Hakkındaki iddialar tespit edilirse hukuki soruşturma başlatılacak."
