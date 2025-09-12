Hastanede skandal: Uygulanmayan tedavileri yapılmış gibi göstermiş

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi B.A., hastalara uygulamadığı tedavileri yapılmış gibi gösterdiği yönündeki şikayetler üzerine açığa alındı.

Üniversite yönetimi, hakkında hem idari hem de ceza soruşturması başlattı.

Üniversite yönetimine ulaşan şikayetlerde, Dr. Öğretim Üyesi B.A.’nın hastalara bazı tedavileri gerçekte uygulamadığı halde yapılmış gibi kayıt altına aldığı iddia edildi.

Şikayetlerin ardından harekete geçen MAKÜ yönetimi, soruşturmanın selameti açısından öğretim üyesini görevinden uzaklaştırdı.

“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI”

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: