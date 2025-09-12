Bir aileye bu yapılır mı? Yenidoğan cinayetlerinde Sağlık Bakanlığı'nın içinde olduğu skandal!

Türkiye'nin belki de gördüğü en büyük skandallardan birisi olan Yenidoğan şebekesinin cinayetleri hala hafızalarda taze. Söz konusu vahim olaylara dair mahkeme süreci devam ediyor. Geçtiğimiz günlerden dosya kapsamında sanıklara tahliye kararı verildi.

İKİ HAFTALIK MERVE BEBEĞİN ÖLÜMÜ

Tolga Şardan ise 2016 yılından bu yana acı çeken Baci ailesinin yaşadıklarını kaleme aldı. Yine bir bebek ölümünün merkezinde olduğu olay 2016 yılından bu yana aydınlatılmıyor. Şardan'ın aktardıklarına göre acı olayın aydınlatılamama sebebi ise Sağlık Bakanlığı. Öne sürülenlere göre 2016 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen bir bebek katarakt ameliyatı olma gerekçesi ile ailenin rızası olmadan bakanlığın uçağı ile İstanbul'a getirildi.

HASTANE: İLAÇLARI KALDIRAMADIĞI İÇİİN ÖLDÜ

O dönemde adı Özel Bağcılar Tekden Hastanesi’nde tedaviye alınan Merve bebek henüz iki haftalık iken hayatını kaybetti. Hastane yönetimiyle görüşen Baci’ye, “bebeğin, böbreklerinin tedavi için verilen ilaçları kaldıramadığı için yaşamını yitirdiği” anlatıldı.

AİLE SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Özel Şafak Hastanesi’nde yer aldığı Yenidoğan bebek çetesi soruşturması başlatıldığında Baci Ailesi, dosyaya müdahil olabilmek amacıyla harekete geçti.

Baba Baci, şikayetçi olmak için defalarca Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki doğum ve İstanbul’a sevk raporu talep etse de bu talepler karşılanmadı.

BAKANLIK SUSPUS

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na aile tarafından başvuru yapıldı. Savcılık Sağlık Bakanlığı’ndan soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesini talep etti.

Bakanlık ise aradan 8 ay geçmesine rağmen hala savcılığa bir yazı yazmadı.

Şardan yaşanan skandalı şu şekilde anlattı: