Devlet Bahçeli süreç için "Altın fırsat" dedi: Malazgirt açıklamasında mesaj verdi
Malazgirt Zaferi için yazılı açıklama yapan Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye sürecine değinerek "Altın fırsat" dedi. Sürecin Türkiye'nin kaderine yön vereceğini ifade eden Bahçeli Malazgirt açıklamasında mesaj verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıldönümü ile Büyük Taarruz’un 103’üncü yıldönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DEVLET BAHÇELİ SÜREÇ İÇİN "ALTIN FIRSAT" DEDİ

Açıklamada Terörsüz Türkiye sürecine değinen Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye fetihler sürecinin, taarruz bilincinin, hasılı ve son tahlilde Malazgirt Zaferi’nin istikbalin tertemiz yüzüyle birleşmesi, yeni yüzyılın barış, huzur ve kardeşlikle çelikleşmesidir" dedi.

Sürecin "Altın fırsat" olduğunu ve heba edilmemesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemelidir" ifadelerini kullandı.

MALAZGİRT AÇIKLAMASINDA MESAJ VERDİ

MHP lideri, "Terörsüz Türkiye'nin kararlı adımları ve kaderimize yön verecek sağlam atılımları el ele güç birliği halinde yapılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

