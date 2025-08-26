Devlet Bahçeli süreç için "Altın fırsat" dedi: Malazgirt açıklamasında mesaj verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıldönümü ile Büyük Taarruz’un 103’üncü yıldönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.
DEVLET BAHÇELİ SÜREÇ İÇİN "ALTIN FIRSAT" DEDİ
Açıklamada Terörsüz Türkiye sürecine değinen Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye fetihler sürecinin, taarruz bilincinin, hasılı ve son tahlilde Malazgirt Zaferi’nin istikbalin tertemiz yüzüyle birleşmesi, yeni yüzyılın barış, huzur ve kardeşlikle çelikleşmesidir" dedi.
Sürecin "Altın fırsat" olduğunu ve heba edilmemesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemelidir" ifadelerini kullandı.
MALAZGİRT AÇIKLAMASINDA MESAJ VERDİ
MHP lideri, "Terörsüz Türkiye'nin kararlı adımları ve kaderimize yön verecek sağlam atılımları el ele güç birliği halinde yapılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.