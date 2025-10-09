Dev marka Türkiye'yi bıraktı Mısır'a gitti! Yüzlerce emekçi işssiz kaldı

Dev marka Türkiye'yi bıraktı Mısır'a gitti! Yüzlerce emekçi işssiz kaldı
Yayınlanma:
Colins, Aksaray OSB’deki üretimini durdurdu, üretim Mısır’a kaydırıldı. Yüzlerce emekçi işsiz kaldı. Yatırımcılar demiryolu sözlerinin tutulmadığını ve ulaşım maliyetlerinin arttığını belirttip başka fabrikaların da kapanabileceği uyarısını yaptı.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) en büyük tekstil firmalarından Colins, kentteki üretimini durdurma kararı aldı. Firma, son yıllarda yatırım yaptığı Mısır’daki üretime geçti. Hafta sonu itibarıyla Aksaray’daki üretim tamamen durduruldu.

Fabrika içindeki üretim hatlarının henüz sökülmediği öğrenildi. Mısır’da olası bir olumsuzluk durumunda Aksaray’daki fabrikanın yeniden devreye alınabileceği belirtildi.

Üretimin durmasıyla çok sayıda Aksaraylı işsiz kaldı. İşçiler, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

OSB'NİN EN BÜYÜK FABRİKASIYDI

Aksaray OSB, tekstil üretimi alanında önemli bir merkez konumunda. Bölgede 14 firma, ünlü markalara fason üretim yapıyor. Ancak Colins, hem üretim kapasitesi hem de işçi sayısı açısından en büyük fabrika konumundaydı.

800 emekçi greve çıkınca valilik yasak getirdi! O şirket altı milyar ciro yapıp sıfır vergi ödemiş...800 emekçi greve çıkınca valilik yasak getirdi! O şirket altı milyar ciro yapıp sıfır vergi ödemiş...

Haberaksaray'ın haberine göre; OSB’de üretim yapan yatırımcılar, yıllardır çözülemeyen demiryolu sorununa dikkat çekti. Yatırımcılar, verdikleri ortak mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Aksaray OSB Türkiye’deki birçok OSB’ye göre çok avantajlı ve deprem riski olmayan bir konumda olduğu için bu bölgeyi tercih ettik. Ancak bu yatırıma başlamadan önce çoğumuza demiryolu yatırımı konusunda taahhütler verildi.”

Yatırımcılar, ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Türkiye’nin kalbindeki bir alana yıllardır yapılamayan demiryolu sorunu konusunun artık bir takvime bağlanması gerekiyor.”

“Bizler ‘Yakında veya en kısa sürede’ gibi zaman dilimleri yerine ‘Şu tarihte başlayacak ve şu tarihte son bulacak’ gibi gerçek tarihleri duymak istiyoruz. Bu alana yatırım yaptık ama geleceğimizi de planlamamız gerekiyor.”

COLİNS DIŞINDA BAŞKA FABRİKALAR DA KAPANABİLİR!

Yatırımcılar, üretim maliyetlerini etkileyen en büyük faktörlerden birinin nakliye olduğuna işaret etti:

“Uluslararası arenada 2 cent bile ihale süreçlerini etkilerken, üretim maliyeti arasında yer alan nakliye de parça başına binen yük önümüzdeki en büyük engel olmaya başladı.”

Aynı açıklamada, başka firmaların da karar aşamasında olduğu vurgulandı:

“Kapanan tekstil firması bu konuda ilk olsa da birçok firma demiryolu yatırımı konusunda alınacak kararı bekliyor.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

