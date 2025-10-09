800 emekçi greve çıkınca valilik yasak getirdi! O şirket altı milyar ciro yapıp sıfır vergi ödemiş...

Tokat'ta faaliyet gösteren Cross Tekstil fabrikasında çalışan 800’ü aşkın işçi, ödemelerin sürekli gecikmesi ve iki aydan fazladır maaş alamamaları nedeniyle üretimi durdurdu. Öz İplik-İş Sendikası üyesi işçiler, sadece maaşlarının değil, iş yerindeki yoğun üretim baskısı ve mobbingin de kendilerini zorladığını belirtti.

VALİLİK EYLEMİ YASAKLADI

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), maaşlarını alamadıkları için aylardır mücadele eden Cross işçilerinin Tokat’taki buluşmasının Tokat Valiliği tarafından yasaklandığını duyurdu. Açıklamaya göre yasak kararı, gece saat 01.00 sularında alındı. Valilik, sendika yöneticilerinin işçilerle buluşmasını ve fabrikanın önünde toplanılmasını engelledi.

Yasağın, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve yöneticilerin Tokat’a doğru yola çıkmasının hemen ardından geldiği belirtildi. Sendika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Aylardır maaş alamadığı için evine ekmek götüremeyen Cross işçilerinin hak arama mücadelesine Tokat Valiliği’nden gece saat birde yasak kararı geldi. Genel Başkanımız Mehmet Türkmen ve sendika yöneticilerimiz işçilerle buluşmak için yola çıkmışken, sendikanın işçilerle buluşmasını ve işçilerin fabrika önünde toplanmasını engellemek için bu karar alınmıştır. Anayasa ve yasalarla tanınmış hakların kullanılması engellenemez.”

CHP KÖLELİK DÜZENENE TEPKİ GÖSTERDİ

Tren Medya isimli Youtube kanalına konuşan; CHP Tokat Merkez İlçe Başkanı Aytekin Ayan, yaşananlara sert tepki gösterdi. Ayan, işçilerin tazminatsız işten çıkarılacağına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bakın bu insanlar, kod 22 dediğimiz işten çıkartılan kişiler tazminat alamadan işten çıkartılacaklar ve başka yerde çalışma yapmaları engellenmiş olacak."

Emekçilerin hakları için iktidar ve muhalefet milletvekillerinin de ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Ayan, fabrikanın yönetimini de eleştirdi:

"Çünkü yönetimden yani fabrikanın yönetiminden hiç kimse muhatap olmadı. Hiç kimse görüşmek istemiyor. Sadece sendika temsilcisi var. Ona da ne dediklerini bilmiyoruz. O da gelir geliyor, tehditkâr bir şekilde çalışın, çalışmazsanız işten çıkartacaklar diyor. Bakın böyle bir şirket yönetimi olmaz."

"BU İNSANLAR ÇOCUKLARININ OKUL MASRAFLARINI KARŞILAYAMADI, KİRA ÖDEMEYEMEDİ"

Tokat’ın bu tabloyu hak etmediğini belirten Ayan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu insanlar aç. İki buçuk üç aydır ne kira vermişler ne de çocukların okul masraflarını karşılamışlar. Bu utanç Tokat'a yakışıyor mu? Tokat'ın adı maaşını ödemeyen, ödenmeyen koskoca bir tekstil firması yüzünden heba edilemez."

TUVALETE BİLE GİTMELERİNE İZİN VERİLMİYORMUŞ!

İşçilere yönelik baskıyı da dile getiren Ayan, fabrikanın çalışma şartlarını şöyle anlattı:

"İnsanlara, zehirli işlerin içerisinde yıkama yaptıracaksınız. Sabahdan akşama kadar kafalarını kaldırmadan çalıştıracaksınız. Telefonla konuşmayacaklar, söyleme sayıp lavaboya gitmeyeceksiniz diye baskı altında çalıştıracaksınız. Sonra da tutup işçilerin maaşını ödemeyeceksiniz. Böyle bir rezalet yok."



Ayan, tüm siyasi partileri ve bürokrasiyi göreve çağırarak şunları söyledi:

"Ta baştan sona kadar bütün bürokrasi, bütün vekillik, bütün siyasi partiler bu konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermek, masaya yumruk vurmak zorundalar."

6 MİLYAR CİRO YAPTI SIFIR VERGİ ÖDEDİ

Evrensel'den Gazeteci Murat Uysal’ın aktardığı bilgilere göre Cross Tekstil 2024 yılında 6 milyar TL ciro yaptı ancak neredeyse hiç vergi ödemedi. Şirket, tasarım merkezi statüsünü kullanarak vergi ve sigorta muafiyetlerinden faydalanıyor. Devletten aldığı teşviklerin bugünkü değeri 20 milyar TL’yi aşıyor.

Üretimin büyük kısmını Mısır’a taşıyan şirketin Türkiye’deki fabrikalarında işçi maaşlarını ödemediği ifade ediliyor. Tokat OSB’deki fabrikada yalnızca son 1 ayda binden fazla işçi ücretlerini alamadığı için işten ayrılmak zorunda kaldı. İstanbul’daki işçilerin de benzer sorunlar yaşadığı, Çorlu fabrikasının ise kapatıldığı bildirildi. Devletin Tokat OSB’deki fabrika için şirkete 30 bin metrekare arsa tahsis ettiği de aktarıldı.