Dersten çıktıktan sonra kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi!
Gaziantep'te, üniversite hazırlık öğrencilerine ders verdikten sonra kurstan ayrılan Türkçe öğretmeni Süleyman Sevinç (39), kalp krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Sevinç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Gaziantep’in İncilipınar Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursu'nda (GASMEK) Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Süleyman Sevinç, üniversite hazırlık öğrencilerine verdiği dersi bitince eve gitmek için kurumdan çıktığı sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Sevinç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevinç, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Oğlunu bıçaklayarak öldüren baba hakim karşısında: Oğlumu çok seviyordumOğlunu bıçaklayarak öldüren baba hakim karşısında: Oğlumu çok seviyordum

Süleyman Sevinç’ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak:DHA

