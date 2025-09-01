Deprem bölgesinde sağlık krizi: 230 ASM kapanabilir!

Hatay’da, depremin ardından geçici olarak konteynerlerde hizmet vermeye devam eden ASM'lerin, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan ödenek kesintileri nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) bu durumun hem sağlık çalışanlarını hem de bölge halkını büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bırakacağını belirterek uygulamaya tepki gösterdi.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir deprem sonrası geçici koşullarda hizmet veren ASM’lerin zor şartlarda ayakta kalmaya çalıştığını vurgulayarak, “Yeni binalar gösterilmediği gibi şimdi de konteyner ASM’lerin zaten yetersiz olan ödenekleri azaltılıyor. Bu en hafif tabiriyle vicdansızlıktır. Depremin yarattığı sıkıntıları çözmek aile hekimlerinin değil, Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlüklerinin sorumluluğudur” dedi.

230 ASM'DE KAPANMA RİSKİ

AHESEN Hatay İl Temsilcisi Dr. Nihat Fahlıoğulları ise 27 Ağustos itibarıyla konteyner ASM’lerin gruplarının düşürülmeye başlandığını belirterek, “230 ASM kapanma riskiyle karşı karşıya. Yaklaşık 700 bin vatandaş sağlık hizmetinden mahrum kalacak. 70 ASM kadrosu aylardır boş ve tercih edilmiyor. Gruplandırma nedeniyle çalışanlar işsiz kalma tehlikesi yaşıyor” dedi.

“Henüz hiçbir şey normalleşmemişken bu anlamsız uygulama, boş birimlerin artmasına ve halk sağlığının tehlikeye girmesine yol açacak” uyarısında bulunan Fahlıoğulları, idareye “Ya asgari fizik şartları karşılayan binalar temin edin ya da bu uygulamayı koşullar düzelene kadar durdurun” ifadesini kullandı.