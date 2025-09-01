Deprem bölgesinde sağlık krizi: 230 ASM kapanabilir!

Deprem bölgesinde sağlık krizi: 230 ASM kapanabilir!
Yayınlanma:
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en ağır yıkımı yaşattığı illerden Hatay’da, konteynerlerde hizmet veren aile sağlığı merkezleri (ASM) yeni bir krizle karşı karşıya. AHESEN, Sağlık Bakanlığının bu merkezlerin gruplarını düşürerek, ödeneklerinde kesintiye gitmeye hazırlandığını açıkladı.

Hatay’da, depremin ardından geçici olarak konteynerlerde hizmet vermeye devam eden ASM'lerin, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan ödenek kesintileri nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) bu durumun hem sağlık çalışanlarını hem de bölge halkını büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bırakacağını belirterek uygulamaya tepki gösterdi.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir deprem sonrası geçici koşullarda hizmet veren ASM’lerin zor şartlarda ayakta kalmaya çalıştığını vurgulayarak, “Yeni binalar gösterilmediği gibi şimdi de konteyner ASM’lerin zaten yetersiz olan ödenekleri azaltılıyor. Bu en hafif tabiriyle vicdansızlıktır. Depremin yarattığı sıkıntıları çözmek aile hekimlerinin değil, Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlüklerinin sorumluluğudur” dedi.

asm.jpeg

230 ASM'DE KAPANMA RİSKİ

AHESEN Hatay İl Temsilcisi Dr. Nihat Fahlıoğulları ise 27 Ağustos itibarıyla konteyner ASM’lerin gruplarının düşürülmeye başlandığını belirterek, “230 ASM kapanma riskiyle karşı karşıya. Yaklaşık 700 bin vatandaş sağlık hizmetinden mahrum kalacak. 70 ASM kadrosu aylardır boş ve tercih edilmiyor. Gruplandırma nedeniyle çalışanlar işsiz kalma tehlikesi yaşıyor” dedi.

asm2.jpeg

“Henüz hiçbir şey normalleşmemişken bu anlamsız uygulama, boş birimlerin artmasına ve halk sağlığının tehlikeye girmesine yol açacak” uyarısında bulunan Fahlıoğulları, idareye “Ya asgari fizik şartları karşılayan binalar temin edin ya da bu uygulamayı koşullar düzelene kadar durdurun” ifadesini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Türkiye
Ataşehir'de orman yangını!
Ataşehir'de orman yangını!
Karabük'te başlayan yangın Kastamonu'ya ulaştı!
Karabük'te başlayan yangın Kastamonu'ya ulaştı!
Eli makineye sıkıştı: 1,5 saatlik çalışma ile kurtarıldı
Eli makineye sıkıştı: 1,5 saatlik çalışma ile kurtarıldı