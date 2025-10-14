Depo yangını soruşturmasında bir kişi tutuklandı

Olay, 8 Ekim'de sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Pınarçay Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Bir iş yerine ait depoda yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk tespitte, deponun açık alanında bulunan yaklaşık 150 tahta palet ile 3 adet güneş enerji sisteminin yandığı belirlendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle iş yerinin üretim bölümüne sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla İl Merkez Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından soruşturma başlatıldı. Ekipler, çevredeki ve iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, yangını M.Ç. isimli şahsın çıkardığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ MAHKEMECE TUTUKLANDI

Kimliği tespit edilen şüpheli M.Ç., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.