Denizli'den acı haber geldi: Cankurtaran yanıyor!

Türkiye son aylarda yurdun farklı yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bugün acı haberlerden biri de Deniz'den geldi.

Pamukkale ilçesinde orman yangını çıktı.

CANKURTARAN MAHALLESİ'NDE ÇIKTI

Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın için bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi.

HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasıyla hava müdahalesi sona erdi.

Karadan ise ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Denizli Valiliği de yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

“23 Ağustos 2025 günü, İlimiz Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 3 Uçak, 11 Helikopter, 50 kara aracı, 2 İş Makinesi ve 307 Personel tarafından müdahale edilmektedir.

Yangının meydana geldiği alan yerleşim yerlerine uzak olmakla birlikte, söndürme çalışmaları tüm ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla aralıksız olarak sürdürülmektedir.

Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

Yangın gece kontrol altına alınmaz ise sabah saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle müdahale yeniden başlayacak. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı da alevlerle müdahale için TOMA araçlarını bölgeye gönderdi.

Bölgede mahallelerde oturan vatandaşlarda traktörlerine bağladıkları tankerlerle yangınla mücadele eden arazözlere su takviyesi yapıyor.

Ayrıca motorsikletli kuryeler ve sivil toplum kuruluşları da araçlarıyla bölgeye giderek alevlerle mücadele eden kişilere su ve gıda dağıtımı yapmaya çalışıyor"