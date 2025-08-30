Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında dün çıkan orman yangınına gece boyunca da müdahale edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Çalışmalar sırasında iş makinesinin ekipmanına ayağı sıkışan Buldan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli dozer operatörü Burak Pehlivanoğlu yaralandı. Pehlivanoğlu'nun ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Bölgede yangına müdahalede, Denizli ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 10 helikopter, 66 arazöz, 10 iş makinası, 45 ilk müdahale aracı ve 361 personel çalışma yürütüyor.

Yangın sırasında bazı evler zarar gördü, küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgara rağmen havanın kararmasının ardından müdahale yer ekiplerinin çalışmasıyla sürüyor.

