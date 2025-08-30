Denizli'de Zafer Bayramı heyecanı!

Denizli'de Zafer Bayramı heyecanı!
Yayınlanma:
30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Denizli’de de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Denizli’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Kutlamalara, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP Denizli Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve diğer protokol üyeleri katıldı.

whatsapp-image-2025-08-30-at-13-24-19.jpeg

TÖREN ASKERİ GEÇİT TÖRENİ İLE SONA ERDİ

Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören askeri araçta halkı selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, halk oyunları gösterisinin ardından askeri geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak:DHA

