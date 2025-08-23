Denizli'de ormanlar alevlere teslim!

Denizli'de ormanlar alevlere teslim!
Yayınlanma:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "3 uçak, helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi, 307 personel, cankurtaran mevkiinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

