Denizli'de 'Katyuşa' ile Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yıl dönümü çarşamba günü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Ülke genelindeki okullarda öğrenciler şiir ve marşlarla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşarken Denizli'deki kutlamalar dikkat çekti.

Bir öğrencili okulda Cumhuriyet Bayramı kutlaması

KATYUŞA İLE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

Merkezefendi ilçesindeki Adalet Ortaokulu'ndaki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında onlarca öğrenci koro halinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde bestelenen 'Katyuşa' marşını Rusça olarak seslendirdi.

Denizli Adalet orta okulu öğrencileri Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Rus "Katyuşa" şarkısını Rusça olarak seslendiler!#29Ekim #CumhuriyetBayramı pic.twitter.com/3jJIZ1plsA — RusEmbAnkara (@RusEmbTurkey) October 29, 2025

O anlar Rusya Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Şanlıurfa'da ikonik 'Cumhuriyet' fotoğrafı yeniden canlandırıldı

SOVYET HALK TÜRKÜSÜ KATYUŞA

1938 yılında Matvey İsaakoviç Blanter tarafından bestelenen marşın sözleri Mikhail Isakovsky tarafından yazılmıştır.

Sovyet halk marşı olarak dünya genelinde bir üne sahip olan 'Katyuşa' marşının sözlerinin Türkçe çevirisi şöyledir:

Çiçek açmış Elmalar ve Armutlar.

Nehirde yükselir sis.

Katyuşa belirir kıyıda,

Kıyı sarptır, kıyı sessiz.

Bir sevda türküsü tutturur

Bozkırların kartalına,

Yiğide sevdasından,

Taşır mektuplarını göğsünde.

Ah sen bir şarkı gibi kızsın,

Işığın güneşin ardında.

Ve özlediği uzak sınırlarda

Katyuşa'dan bir selam söyle.

O kız ki hep hatırlar,

Bir şarkı gibi aklında,

O ki korur memleketi,

Ve dahi aşkını içinde.