Denizli'de 'Katyuşa' ile Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Denizli'de bir ortaokulda öğrenciler koro halinde SSCB döneminde bestelenen 'Katyuşa' marşı söyleyerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yıl dönümü çarşamba günü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Ülke genelindeki okullarda öğrenciler şiir ve marşlarla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşarken Denizli'deki kutlamalar dikkat çekti.

KATYUŞA İLE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

Merkezefendi ilçesindeki Adalet Ortaokulu'ndaki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında onlarca öğrenci koro halinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde bestelenen 'Katyuşa' marşını Rusça olarak seslendirdi.

O anlar Rusya Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

SOVYET HALK TÜRKÜSÜ KATYUŞA

1938 yılında Matvey İsaakoviç Blanter tarafından bestelenen marşın sözleri Mikhail Isakovsky tarafından yazılmıştır.

Sovyet halk marşı olarak dünya genelinde bir üne sahip olan 'Katyuşa' marşının sözlerinin Türkçe çevirisi şöyledir:

Çiçek açmış Elmalar ve Armutlar.
Nehirde yükselir sis.
Katyuşa belirir kıyıda,
Kıyı sarptır, kıyı sessiz.

Bir sevda türküsü tutturur
Bozkırların kartalına,
Yiğide sevdasından,
Taşır mektuplarını göğsünde.

Ah sen bir şarkı gibi kızsın,
Işığın güneşin ardında.
Ve özlediği uzak sınırlarda
Katyuşa'dan bir selam söyle.

O kız ki hep hatırlar,
Bir şarkı gibi aklında,
O ki korur memleketi,
Ve dahi aşkını içinde.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

