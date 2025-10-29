Bir öğrencili okulda Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Konya'da da Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Ilgın ilçesindeki 1 öğretmenli ve 1 öğrencili ilkokulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi.

Şanlıurfa'da ikonik 'Cumhuriyet' fotoğrafı yeniden canlandırıldı

1 ÖĞRETMENLİ VE 1 ÖĞRENCİLİ OKULDA BAYRAM TÖRENİ

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Gökçeyurt Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda eğitim, sadece bir öğretmen ve bir öğrenciyle sürdürülüyor.

2014 yılından önce belde statüsünde olan mahalledeki okulda, öğretmen Muhammet Bağ ve 3'üncü öğrencisi İlayda Kozlu, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünü törenle kutladı.

İlk okul öğrencisinin Cumhuriyet Bayramı sevinci cep telefonuyla kaydedildi.