Bir öğrencili okulda Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Yayınlanma:
Konya'nın Ilgın ilçesinde 1 öğretmenli ve 1 öğrencili okulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Konya'da da Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Ilgın ilçesindeki 1 öğretmenli ve 1 öğrencili ilkokulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi.

Şanlıurfa'da ikonik 'Cumhuriyet' fotoğrafı yeniden canlandırıldıŞanlıurfa'da ikonik 'Cumhuriyet' fotoğrafı yeniden canlandırıldı

1 ÖĞRETMENLİ VE 1 ÖĞRENCİLİ OKULDA BAYRAM TÖRENİ

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Gökçeyurt Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda eğitim, sadece bir öğretmen ve bir öğrenciyle sürdürülüyor.

yeni-proje-5.jpg

2014 yılından önce belde statüsünde olan mahalledeki okulda, öğretmen Muhammet Bağ ve 3'üncü öğrencisi İlayda Kozlu, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünü törenle kutladı.

İlk okul öğrencisinin Cumhuriyet Bayramı sevinci cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak:DHA

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Türkiye
On binler Kadıköy'e akın etti: Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu
On binler Kadıköy'e akın etti: Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Gebze'de çöken binayla ilgili yeni gelişme!
Gebze'de çöken binayla ilgili yeni gelişme!
Başkentte bir kişinin öldüğü pompalı saldırıda yeni gelişme
Başkentte bir kişinin öldüğü pompalı saldırıda yeni gelişme