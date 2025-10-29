Bir öğrencili okulda Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Konya'nın Ilgın ilçesinde 1 öğretmenli ve 1 öğrencili okulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Konya'da da Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Ilgın ilçesindeki 1 öğretmenli ve 1 öğrencili ilkokulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi.
1 ÖĞRETMENLİ VE 1 ÖĞRENCİLİ OKULDA BAYRAM TÖRENİ
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Gökçeyurt Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda eğitim, sadece bir öğretmen ve bir öğrenciyle sürdürülüyor.
2014 yılından önce belde statüsünde olan mahalledeki okulda, öğretmen Muhammet Bağ ve 3'üncü öğrencisi İlayda Kozlu, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünü törenle kutladı.
İlk okul öğrencisinin Cumhuriyet Bayramı sevinci cep telefonuyla kaydedildi.
