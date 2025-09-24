Denizli'de hastane yemeği yediler hastanelik oldular!

Denizli'deki Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde öğle yemeği yiyen 78 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu.

Olay, dün Çivril ilçesi Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede 78 kişi öğle yemeğinin ardından çok sayıda kişide zehirlenme belirtisi görüldü.

Hastane yemeğini yediler acillik oldular!

78 KİŞİDE ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

78 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastanede çıkarılan yemekteki mantarlı tavuk, pilav ve cacıktan yedikleri bildirilen personel ve refakatçilerin de aralarında bulunduğu 78 kişi tedaviye alındı.

YEMEK İNCELENECEK

330 kişinin yediği yemekten incelenmek üzere numune alınırken, bazı hastaların taburcu edildiği, tedavisi süren hastaların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.