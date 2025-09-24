Denizli'de hastane yemeği yediler hastanelik oldular!

Denizli'de hastane yemeği yediler hastanelik oldular!
Yayınlanma:
Denizli'de Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde 78 kişi öğle yemeğini yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurduğu belirtildi.

Denizli'deki Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde öğle yemeği yiyen 78 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu.

Olay, dün Çivril ilçesi Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede 78 kişi öğle yemeğinin ardından çok sayıda kişide zehirlenme belirtisi görüldü.

Hastane yemeğini yediler acillik oldular!Hastane yemeğini yediler acillik oldular!

78 KİŞİDE ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

78 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastanede çıkarılan yemekteki mantarlı tavuk, pilav ve cacıktan yedikleri bildirilen personel ve refakatçilerin de aralarında bulunduğu 78 kişi tedaviye alındı.

YEMEK İNCELENECEK

330 kişinin yediği yemekten incelenmek üzere numune alınırken, bazı hastaların taburcu edildiği, tedavisi süren hastaların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Türkiye
Kanser ilaçlarında büyük skandal: İmha edilen ilaçlar SGK'ya faturalandırılmış
Kanser ilaçlarında büyük skandal: İmha edilen ilaçlar SGK'ya faturalandırılmış
Hırsızlığa girdiği evin köpeğini çaldı
Hırsızlığa girdiği evin köpeğini çaldı