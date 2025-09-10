Hastane yemeğini yediler acillik oldular!

Yayınlanma:
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde, 19 personel gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu. Personelin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde 19 sağlık emekçisi, öğle yemeğinin ardından bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu.

19 SAĞLIK EMEKÇİSİ TABURCU EDİLDİ

Hastanede 2 bin personel ve 1000 hasta için çıkarılan yemekteki kızartma, börek, çorba ve yoğurttan yedikleri öğrenilen 19 kişi, tedaviye alındı. Tedavilerinin ardından personelin tamamı taburcu edildi.

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle yemeklerden ve sudan alınan numuneler incelenmek üzere Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

