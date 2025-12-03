Denizli'de ev yangını: 1 ölü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir evde çıkan yangında 42 yaşındaki Ali Rıza Epik hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. Eve yapılan incelemede 42 yaşındaki Ali Rıza Epik'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
CENAZE MORGA KALDIRILDI, OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ali Rıza Epik'in cenazesi, gerekli adli işlemlerin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.