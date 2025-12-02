151 kişi ölmüştü: Hong Kong'daki yangın faciasına 'cinayet' tutuklamaları

Hong Kong yetkilileri, Tai Po'daki Wang Fuk Court konut kompleksinde meydana gelen ve 75 yılın en ölümcül yangını olarak kayıtlara geçen faciayla bağlantılı olarak 13 kişiyi tutukladı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükselirken, yaklaşık 40 kişi hala kayıp.

13 KİŞİ "CİNAYET" ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Yolsuzlukla mücadele makamları, yangın sırasında devam eden yenileme çalışmalarını yürüten inşaat şirketinin yöneticileri ve bir mühendislik danışmanı da dahil olmak üzere 13 kişiyi "cinayet" şüphesiyle gözaltına aldı. İlk testlerde standartlara uygun çıkan iskele ağlarının, erişilmesi zor noktalarda daha ucuz ve yanıcı malzemelerle değiştirildiği tespit edildi.

İKİ SİVİLİN TUTUKLANMASI TEPKİ ÇEKTİ

Yetkililer, facia sonrası hesap sorulmasını talep eden iki sivili ise ulusal güvenlik yasaları kapsamında tutukladı. Öğrenci Miles Kwan'ın, kurbanlara destek ve sorumluların yargılanmasını içeren çevrimiçi bir dilekçe nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi. Güvenlik Sekreteri Chris Tang, tutuklamaların "çevrimiçi yanlış yorumlara" karşı bir önlem olduğunu belirtti.

GÖNÜLLÜ DESTEK HAREKETİNE MÜDAHALE

Yangın sonrası oluşan büyük gönüllü destek ağı, 2019 protestolarından bu yana görülmemiş bir dayanışma örneği sergiledi. Ancak kısa süre sonra silahlı polis ekipleri bölgede devriyeye çıktı ve gönüllü organizatörlerin yerini resmi yetkililer aldı. Tutuklamalar, ulusal güvenlik makamlarının olayı "Çin karşıtı duyguları kışkırtmak" için kullananlara karşı sert önlem alacağı yönündeki uyarılarının ardından geldi.