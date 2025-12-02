151 kişi ölmüştü: Hong Kong'daki yangın faciasına 'cinayet' tutuklamaları

151 kişi ölmüştü: Hong Kong'daki yangın faciasına 'cinayet' tutuklamaları
Hong Kong'da geçen hafta 151 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili 13 kişi tutuklandı. Ayrıca, hesap sorulmasını isteyen iki sivilin de ulusal güvenlik yasaları kapsamında tutuklanması eleştirilere yol açtı.

Hong Kong yetkilileri, Tai Po'daki Wang Fuk Court konut kompleksinde meydana gelen ve 75 yılın en ölümcül yangını olarak kayıtlara geçen faciayla bağlantılı olarak 13 kişiyi tutukladı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükselirken, yaklaşık 40 kişi hala kayıp.

13 KİŞİ "CİNAYET" ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Yolsuzlukla mücadele makamları, yangın sırasında devam eden yenileme çalışmalarını yürüten inşaat şirketinin yöneticileri ve bir mühendislik danışmanı da dahil olmak üzere 13 kişiyi "cinayet" şüphesiyle gözaltına aldı. İlk testlerde standartlara uygun çıkan iskele ağlarının, erişilmesi zor noktalarda daha ucuz ve yanıcı malzemelerle değiştirildiği tespit edildi.

ABD, Hong Kong ve Suriyeli Yetkililere Vize Kısıtlaması Getirdi!ABD, Hong Kong ve Suriyeli Yetkililere Vize Kısıtlaması Getirdi!

İKİ SİVİLİN TUTUKLANMASI TEPKİ ÇEKTİ

Yetkililer, facia sonrası hesap sorulmasını talep eden iki sivili ise ulusal güvenlik yasaları kapsamında tutukladı. Öğrenci Miles Kwan'ın, kurbanlara destek ve sorumluların yargılanmasını içeren çevrimiçi bir dilekçe nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi. Güvenlik Sekreteri Chris Tang, tutuklamaların "çevrimiçi yanlış yorumlara" karşı bir önlem olduğunu belirtti.

Hong Kong'da 3 günlük yas ilan edildiHong Kong'da 3 günlük yas ilan edildi

GÖNÜLLÜ DESTEK HAREKETİNE MÜDAHALE

Yangın sonrası oluşan büyük gönüllü destek ağı, 2019 protestolarından bu yana görülmemiş bir dayanışma örneği sergiledi. Ancak kısa süre sonra silahlı polis ekipleri bölgede devriyeye çıktı ve gönüllü organizatörlerin yerini resmi yetkililer aldı. Tutuklamalar, ulusal güvenlik makamlarının olayı "Çin karşıtı duyguları kışkırtmak" için kullananlara karşı sert önlem alacağı yönündeki uyarılarının ardından geldi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

