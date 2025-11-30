Hong Kong'da 3 günlük yas ilan edildi

Yayınlanma:
Hong Kong'un Tai Po bölgesinde bulunan Wang Fuk Court sitesinde çıkan yangında 128 kişi yaşamını yitirdi. Hong Kong'da 3 günlük yas ilan edildi.

Çin’in, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Tai Po ilçesinde bulunan Wang Fuk Court sitesinde çıkan yangın, faciaya dönüştü.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 128'e yükseldiği yangında, 79 kişinin yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını ve yaralılardan 11'inin itfaiyeci olduğu duyuruldu. Ölenler arasında 1 itfaiyeci de bulunuyor.

Hong Kong'da yangının bilançosu artıyor! Faciada ölenlerin sayısı 128'e çıktıHong Kong'da yangının bilançosu artıyor! Faciada ölenlerin sayısı 128'e çıktı

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 150 kişinin kayıp olduğu değerlendirilen enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Hong Kong'da 8 apartmanlı sitede meydana gelen yangında yaşamını yitirenler için 3 gün yas ilan edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

