Arnavutköy'de yangın faciası: Evde yalnız yaşayan adam hayatını kaybetti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın, trajik bir olayla sonuçlandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden kişinin, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Turan Çanta olduğu belirlendi.

Zonguldak'ta yürek yakan kaza! 4 yaşındaki Sarp kamyonetin kurbanı oldu

Çanta'nın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, yangının çıkış nedenini ve olayla ilgili detayları belirlemek üzere soruşturma başlattı.