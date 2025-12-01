Arnavutköy'de yangın faciası: Evde yalnız yaşayan adam hayatını kaybetti

Arnavutköy'de yangın faciası: Evde yalnız yaşayan adam hayatını kaybetti
Yayınlanma:
İstanbul Arnavutköy'deki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bir kişinin yaşamına mal oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Turan Çanta'nın cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın, trajik bir olayla sonuçlandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

istanbul-arnavutkoyde-barakada-yangin-1042282-309284.jpg

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden kişinin, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Turan Çanta olduğu belirlendi.

Zonguldak'ta yürek yakan kaza! 4 yaşındaki Sarp kamyonetin kurbanı olduZonguldak'ta yürek yakan kaza! 4 yaşındaki Sarp kamyonetin kurbanı oldu

Çanta'nın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, yangının çıkış nedenini ve olayla ilgili detayları belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Türkiye
Zeydan Karalar'dan Silivri mektuplarına yanıt: Buradayım, kalbim sizlerle!
Zeydan Karalar'dan Silivri mektuplarına yanıt: Buradayım, kalbim sizlerle!
Bitlis'te 2 kişinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulundu
Bitlis'te 2 kişinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulundu