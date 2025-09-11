Denizde kaybolan kadından acı haber geldi

Denizde kaybolan kadından acı haber geldi
Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan 2 çocuk annesi Birgül Sönmez’in (54) cansız bedeni, kayboluşunun 7’nci gününde, kıyıdan 5,5 kilometre açıkta ve suya girdiği noktadan 13 kilometre uzaklıkta bulundu.

Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde geçen cuma günü denize giren Birgül Sönmez, bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu.

tekirdag-1.jpg

İhbar üzerine Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri botla ve dalgıçlarla denizde, jandarma ekipleri de kıyıda arama yaptı.

Sürdürülen çalışmalara AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de yaklaşık 50 kişilik ekibe, havadan destek verdi.

tekirdag-3.jpg

Yapılan aramaların 7'nci gününde Sönmez'in denize girdiği yerden 13 kilometre uzaklıkta, kıyıdan 5,5 kilometre açıkta cansız bedeni bulundu. Sönmez’i oğlu teşhis ederken, cenazesi de hastane morguna kaldırdı.

tekirdag-2.jpg

Kaynak:DHA

