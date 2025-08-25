Denizde boğulma tehlikesi geçiren sınıf öğretmeni yaşamını yitirdi

Denizde boğulma tehlikesi geçiren sınıf öğretmeni yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren sınıf öğretmeni tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Atakum ilçesinde iki gün önce serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Amasya Suluova Zübeyde Hanım İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ramazan Çimen (46), kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaşam savaşını kaybetti.

Çimen'in cenazesi Suluova ilçesine getirildikten sonra Şeker Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı.

Şeker Camisi'nde öğle namazının ardından İl Müftü Yardımcısı Yılmaz Özbakır’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Çimen, Belediye Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Çimen ailesi, yakınları ile Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, eğitim camiası ve vatandaşlar katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, meslektaşlarını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalan ailesine ve eğitim camiamıza da baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Çimen'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Türkiye
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor