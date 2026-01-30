Deniz İbişler ölüme böyle yürümüş! Görüntüleri ortaya çıktı

Deniz İbişler ölüme böyle yürümüş! Görüntüleri ortaya çıktı
Günlerdir haber alınamayan ve kamera kayıtlarından denize atladığı belirlenen Deniz İbişler, ölüme böyle yürümüş! Kadıköy'de arkadaşıyla buluşmuş, dondurucu soğukta tişörle dolaşmış, Beşiktaş'ta denize atlamış. İşte o görüntüler.

4 Ocak’ta evine gitmek üzere metroya bindikten sonra kaybolan üniversite öğrencisi Deniz İbişler’den günler sonra acı haber geldi. Günler sonra ortaya çıkan kamera görüntüleriyle Deniz İbişler’in kayboluşuna ilişkin süreç netlik kazandı.

İncelenen kamera kayıtlarında, İbişler’in 25 Ocak’ta Beşiktaş yönüne yürüdüğü sonra bir kafede bir süre vakit geçirdiği ve ardından denize atladığı tespit edildi.

DENİZ İBİŞLER ÖLÜME BÖYLE YÜRÜMÜŞ!

Deniz İbişler’in kaybolduğu güne ilişkin kamera kayıtlarına göre, İbişler, Kadıköy’de arkadaşıyla buluştu. Görüntülerde yürüdüğü, sohbet ettiği ve ardından arkadaşından ayrıldığı görüldü.

Daha sonra metrobüsle Mecidiyeköy’e geçen İbişler’in, kalabalık içinde tek başına ilerleyerek meydanı aştığı ve Beşiktaş İskelesi yönüne yürüdüğü tespit edildi.

İbişler’in sahil kenarındaki bir kafeye girdi. Burada bir süre oturdu ve ardından son kez kameralarda göründüğü balkona çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerde İbişler’in bir süre denizi izledikten sonra denize atladığı kaydedildi.deniz-ibisler-olume-boyle-yurumus-goruntuleri-ortaya-cikti-3.jpeg

DENİZDE ARAMA YAPILACAK

Deniz İbişler’in bedenine ulaşmak için Kurbağa Adamlar çalışma başlattı. İbişler'in denize atladığı noktada sualtı görüntüleme robotu (ROV) ile taban araması yapılacak.

İşte Deniz'in son görüntüleri:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

