Köşe bucak aranıyordu... Günler sonra üzücü haber geldi

Yayınlanma:
24 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Deniz İbişler, köşe bucak aranıyordu. Kamera kayıtlarında izine rastlanan Deniz'den günler sonra üzücü haber geldi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi 25 yaşındaki Deniz İbişler, Alibeyköy'deki evine gitmek üzere Mecidiyeköy'den M7 metro hattına bindi. Deniz İbişler'den metroya bindiği 24 Ocak gecesinden bu yana haber alınamadı.

KÖŞE BUCAK ARANIYORDU...

Polis ekipleri Deniz İbişler'in bulunması için köşe bucak arama çalışmalarına başladı. Baba Yüksel İbişler, de oğlunun bulunması için çağrıda bulunurken "Kamera kayıtları inceleniyor. Bir an önce gelecek bir haberi bekliyoruz" dedi.

Birgün'ün haberine göre, özel işletmeleri gezip kamera kayıtlarını inceledikleyerek ekiplere destek olmaya çalıştıklarını belirten Yüksel İbişler, "Görenlerin, bilenlerin insaniyet namına haber vermesini rica ediyorum. Son birkaç gündür yorgun ve uykusuzmuş. Bu nedenle oryantasyonunu kaybetmiş bile olabilir. Görenlerin en yakın karakola ya da sağlık merkezine yönlendirmelerini ya da refakat etmelerini rica ediyorum" dedi.

GÜNLER SONRA ÜZÜCÜ HABER GELDİ

Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre, incelenen kamera kayıtlarında Deniz İbişler'in izine rastlandı. Deniz’in 25 Ocak’ta Beşiktaş istikametine doğru yürüdüğü görüürken bir kafede bir süre vakit geçirdiği tespit edildi.

Kameralar Deniz İbişler'in akıbetine ilişkin üzücü olayı da kayda alırken Deniz'in kafede vakit geçirdikten sonra denize atladığı belirlendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

