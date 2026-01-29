Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni asansör boşluğundan çıkarıldı

Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni asansör boşluğundan çıkarıldı
Yayınlanma:
Kars'ta kendisinden 2 gündür haber alınamayan Savaş Güzel; imza atmak için gittiği Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün asansör boşluğunda ölü bulundu.

Kars'ta kendisinden 2 gündür haber alınamayan Savaş Güzel’in ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler ihbar üzerine çalışmalarını sürdürürken, saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerindeki Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının asansör boşluğunda bir ceset bulunduğu ihbarı geldi.

karsta-2-gundur-kayip-olan-savas-guzel-1140756-338717.jpg

CANSIZ BEDENİ ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine binaya sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla cansız beden bulunduğu yerden çıkarıldı. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, hayatını kaybeden kişinin 2 gündür kayıp olarak aranan Savaş Güzel olduğu belirlendi.

karsta-2-gundur-kayip-olan-savas-guzel-1140757-338717.jpg

Savaş Güzel’in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Güzel’in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

karsta-2-gundur-kayip-olan-savas-guzel-1140755-338717.jpg

5'NCİ KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞMÜŞ

Yaralama suçundan denetimli serbestlik kararı bulunan Savaş Güzel’in; rutin imza işlemi için binaya geldiği, 5'inci katta asansöre binmek istediği sırada kapının açılmasıyla boşluğa düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

