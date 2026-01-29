Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni asansör boşluğundan çıkarıldı

Kars'ta kendisinden 2 gündür haber alınamayan Savaş Güzel’in ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler ihbar üzerine çalışmalarını sürdürürken, saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerindeki Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının asansör boşluğunda bir ceset bulunduğu ihbarı geldi.

CANSIZ BEDENİ ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine binaya sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla cansız beden bulunduğu yerden çıkarıldı. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, hayatını kaybeden kişinin 2 gündür kayıp olarak aranan Savaş Güzel olduğu belirlendi.

Savaş Güzel’in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Güzel’in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

5'NCİ KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞMÜŞ

Yaralama suçundan denetimli serbestlik kararı bulunan Savaş Güzel’in; rutin imza işlemi için binaya geldiği, 5'inci katta asansöre binmek istediği sırada kapının açılmasıyla boşluğa düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.